Chiara morta a 24 anni dopo la cena al ristorante per reazione allergica : indagata anche la cuoca

Sabato 28 Luglio 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 13:33

Ha mangiato al ristorante e, poche ore dopo, è morta, probabilmente per una reazione allergica. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Pisa per la morte dila 24enne di Navacchio deceduta il 15 luglio scorso, è stata indagata anche la cuoca dell'agriturismo nel Pisano dove la giovane aveva mangiato in compagnia del fidanzato e di una coppia di amici. E' finita sotto inchiesta insieme all'amministratrice della struttura.Chiara, che era allergica all'uovo oltre che al latte e ai suoi derivati, si è sentita male mentre stava tornando a casa in auto. Nonostante un'iniezione di adrenalina fatta sulla gamba e l'intervento del personale del 118, è morta per una grave crisi respiratoria provocata da uno choc anafilattico. Questa mattina il pubblico ministero, Giancarlo Dominijanni, ha inoltre conferito ad una professionista universitaria l'incarico per ulteriori accertamenti tecnici non ripetibili sui residui rinvenuti nello stomaco della vittima in fase di autopsia. Le analisi serviranno ad individuare l'allergene che ha ucciso la giovane.