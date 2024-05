Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato in Italia. L'aereo con a bordo Forti è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare: sarà poi portato a Rebibbia e poi nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Lo zio Gianni: «Nuova vita dopo una lunga battaglia»

«Il suo rientro è per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa», ha detto all'Ansa lo zio, Gianni Forti. «È certamente una grande gioia - ha aggiunto - e per me resta solo il rammarico di non essere riuscito a farlo rientrare prima». Lo zio ha inoltre voluto ringraziare le tante persone che hanno sostenuto la causa di Chico Forti negli ultimi anni. «Abbiamo la chance di dare una nuova vita a Chico», ha concluso.

«Non vedo l'ora di abbracciare mia madre»

«Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre», sono state le prime parole di Chico Forti appena atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare. Il 65enne ha avuto subito un pensiero per la madre 96enne. Forti è apparso, a chi lo ha visto, visibilmente commosso anche durante l'incontro con il premier Giorgia Meloni che ha ringraziato.