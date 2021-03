Belluno, la chiesa appesa nel vuoto per colpa della frana

E’ in paziente attesa di quegli interventi che mettano in salvo la “sua” chiesa, San Martino Vescovo, il parroco di Valle di Cadore (Belluno), in bilico nel vuoto per colpa di una frana. Don Giuseppe Bortolas è dall’ottobre 2019 alla guida della parrocchia, quanto successo non lo ha trovato impreparato, i parroci che l’hanno preceduto, da don Francesco Soccol a don Vito De Vido, l’avevano informato della situazione «molto delicata». Certo non poteva immaginare l’accelerazione del fenomeno e le azioni conseguenti. Ora l'edificio religioso è quasi appeso nel vuoto, costantemente monitorato dai vigili del fuoco e sono in corso operazioni di ancoraggio al terreno: le foto sono choc.

Ultimo aggiornamento: 17:27

