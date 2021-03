Anziano si risposa con una straniera. «Da allora mio figlio non viene più a trovarmi» e lo denuncia per abbandono

«Mio figlio non viene a trovarmi e non vuole più parlarmi». Per questo, un ottantenne di Chieti ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, denunciando il figlio per abbandono di incapace. Avrebbe bisogno delle cure e della compagnia dei suoi cari, ma, secondo quanto lamenta, uno dei suoi figli non si fa vedere da tempo e si disinteressa completamente di lui. In un’occasione, addirittura, lo avrebbe persino aggredito fisicamente, dopo un incontro casuale. Ora la triste vicenda sarà affrontata nelle aule di tribunale.

Sono stati i carabinieri a raccogliere lo sfogo dell’anziano. Una storia di dolore e di rapporti incrinati a causa di vicende che hanno mutato i rapporti familiari. Qualche anno fa, l’uomo, vedovo da tempo, decide di donare alcuni beni immobili ai due figli, un maschio e una femmina, riservandosene però l’usufrutto. Con tanto di sottoscrizione dal notaio, i due figli, in cambio, avrebbero dovuto garantire assistenza e cure al padre in caso di bisogno. L’impegno sembra preso. Finché, nello stesso anno, l’anziano si risposa con una donna di origini straniere. Un’unione che i due figli non vedono di buon occhio e i rapporti si rovinano. La figlia, nonostante i cambiamenti avvenuti, si reca occasionalmente a far visita al padre e acconsente a restituirgli quanto le era stato donato in passato. Ma il figlio serba rancore e, dal giorno delle seconde nozze del padre, si rifiuta di vederlo, non vuole parlargli e, secondo quanto lamentato dall’anziano, non onora l’impegno di prendersi cura di lui, di fatto dipendente dalle persone a lui più vicine a causa del declino fisico dovuto all’età che avanza. Addirittura in un’occasione, dopo averlo incontrato per caso, lo avrebbe aggredito. A quel punto, l’80enne decide di rivolgersi alla giustizia.

