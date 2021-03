Chieti, si rovescia alla guida del quad del padre: gravissima ragazzina di 14 anni

Stava facendo un giro sul quad del padre quando il mezzo si è ribaltato: da ieri pomeriggio una ragazzina di 14 anni è ricoverata in prognosi riservata nella Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Non sarebbe in pericolo di vita ma c'è comunque apprensione per le sue condizioni.

Il fatto si è verificato in località Campo di Roma, nel...

