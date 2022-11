Soccorsi i due ragazzi bloccati in alta quota sotto la neve: uno è ferito

Sono stati raggiunti, poco fa, i due escursionisti rimasti bloccati in prossimità del Bivacco Fusco sulla Maiella. Non si conosce ancora la loro provenienza né l’esatto stato delle fratture di uno dei due. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese li stanno riportando a valle a piedi, sfidando la neve e le forti raffiche di vento. I due ragazzi erano rimasti bloccati in alta quota in prossimità del bivacco Fusco, nel Parco nazionale della Majella, a 2.455 metri. Squadre di terra del Soccorso Alpino sono partite dalla stazione di Penne e di Chieti.

La richiesta di aiuto è giunta al Soccorso Alpino nel tardo pomeriggio, quando uno dei due ragazzi è scivolato e ha riportato probabilmente alcune fratture alle gambe. Le avverse condizioni meteo, visto che in quota sta nevicando, e l’arrivo del buio hanno reso più complesse le attività di recupero, ma le squadre verso le 21 hanno raggiunto il luogo dell’incidente e recuperato i due ragazzi, salvandoli anche dal rischio ipotermia.