Tenta di rubare arricciacapelli, arrestato dopo nove anni: dovrà scontare 4 mesi ai domiciliari

Dopo aver messo a segno diversi colpi tra le province di Pescara e Chieti, non pensava di finire in detenzione domiciliare per il tentato furto di un arriccicapelli risalente nove anni fa, ma per S.A., 50 anni, è andata proprio così, è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla al Mare dopo una sentenza passata in giudicato.

Il fatto risale al 2012 quando l’uomo, gironzolando per un centro commerciale di Pescara, si era infilato in tasca un arricciacapelli e si era diretto verso l’uscita tentando di sparire in fretta. Venne fermato dalla vigilanza e, non avendo lo scontrino, fu chiesto l'intervento delle forze dell’ordine che lo denunciarono a piede libero. L’Ufficio esecuzioni penali di Pescara ha oggi ordinato la carcerazione dell’uomo, accogliendo la richiesta di domiciliari, per cui il 50enne è finito agli arresti in casa: dovrà scontare ancora quattro mesi residui e pagare una multa di 120 euro.

