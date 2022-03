Si presentano come carabiniere e avvocato per truffare anziana: «Stiamo indagando su suo figlio». Arrestati

Si sono presentati a casa di una donna anziana sostenendo di essere rispettivamente un avvocato ed un carabiniere che stavano indagando sul figlio. Non erano affatto I loro modi convincenti e le parole usate hanno indotto la poveretta, che temeva l’arresto del congiunto, a consegnare oro e danaro in cambio dell’immediato rilascio. Una truffa perfettamente riuscita quella messa in atto da due lestofanti a danno di una pensionata residente in provincia di Chieti. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto fino a quando la coppia di malviventi non ha deciso di percorrere le corsie dell’autostrada A1 in direzione Napoli e nel tratto che attraversa il territorio di Cassino. Qui, gli agenti della polizia hanno fermato l’Opel Corsa con a bordo il finto avvocato ed il falso carabiniere.

Entrambi, già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno mostrato un gran nervosismo al momento del controllo. Questo ha indotto gli operatori della polizia stradale di Cassino a svolgere accertamenti ulteriori. Sotto il sedile, al lato conducente, è stata rinvenuta una pochette con all’interno numerosi monili in oro, orologi e denaro unitamente a una busta di un noto marchio di elettrodomestici che custodiva al suo interno due nuovissimi Apple Iphone 13 sigillati con il relativo scontrino fiscale di acquisto effettuato in un negozio in provincia di Chieti. Questo ha consentito ai poliziotti di risalire alla modalità con cui i due si erano impossessati di quegli oggetti, mettendo in atto un raggiro nei confronti di una donna anziana. Immediato l’arresto per entrambi come deciso dal sostituto procuratore Marina Marra della procura di Cassino. Quello delle truffe agli anziani è un fenomeno deprecabile dove a farne le spese sono persone sole, con i truffatori che trovano terreno fertile. Si tratta di reati molto odiosi che comportano, per chi li subisce, non solo un danno economico ma anche e soprattutto psicologico, con ripercussioni sullo stile e sulla qualità di vita delle vittime, un disagio che si aggiunge alla truffa subita.