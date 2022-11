Lo shopping può riservare brutte sorprese. Come è capitato a Camilla, a cui un chiodo dell'antitaccheggio si è conficcato nel piede dopo aver provato un paio di scarpe nel camerino di un negozio. «Indossando una scarpa mi è rimasto conficcato nel piede un chiodo dell'antitaccheggio», si legge nelle immagini del video montato (e condiviso) dalla giovane Camillapoma su Tiktok.

La ragazza si è recata in uno dei tanti negozi commerciali per provare una scarpa. Ma quando l'ha indossata si è sentita pungere il piede. L'antitaccheggio, che da una parte ha una punta di metallo e dall'altra la chiusura, era aperto. Così è stata "infilzata". Che ci fosse stato un tentativo precedente di rubare il prodotto? Non è dato saperlo, né perché fosse senza l'opposito pezzo per evitare che ferisse un cliente. Quel che è dato sapere è che un'ambulanza l'ha dovuta portare in ospedale. La giovane ha deciso di riprendere ogni istante di quanto le era accaduto e poi condividerlo sul suo profilo del social network cinese.

Dove è accaduto?

La ragazza ha indicato il negozio dove è accaduto e ha anche ironizzato: «Per toglierlo (ndr, l'antitaccheggio) hanno dovuto tagliare le mie calze preferite», indica la giovane Camilla nella didascalia. Diversi i commenti di altre persone che hanno avuto un'esperienza simile: «È accaduto anche a me», risponde Aurora nel post. «Sento profumo di un buono a vita», ironizza un'altra utente nei commenti al video.