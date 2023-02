Mangia un alimento allergico: il malore e poi lo choc anafilattico, Matteo Baldiserra muore a 34enne

Un uomo di 34 anni, Matteo Baldissera, di Udine è stato soccorso nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio, per uno choc anafilattico dopo aver mangiato un alimento al quale era allergico. È accaduto a Cima Sappada, in strada. Dopo l'allarme, lanciata con una chiamata al numero unico di emergenza 112, la telefonata è stata puntualmente transitata alla sala di secondo livello della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'elisoccorso.

Bolzano, punto da una vespa, cuoco 39enne muore dopo tre settimane dallo choc anafilattico

Punta da vespe mentre raccoglie verdure nell'orto, Luigina muore per choc anafilattico a 62 anni

I primi soccorsi sono stati prestati dall'equipaggio di un'ambulanza presente nelle vicinanze in servizio per una manifestazione sportiva. È giunta subito dopo un'ambulanza proveniente dal Santo Stefano di Cadore. L'uomo è stato rianimato perché in arresto cardiocircolatorio. È stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso dove è morto poco dopo. Abitava a Udine.