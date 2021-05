Christian perde le gambe a 22 anni e sogna le Olimpiadi con le protesi regalate dal web: «Ho consolato i miei, conta ciò che resta»

Il canoista Christian Volpi, 22 anni, è vivo per miracolo dopo l'incidente che gli è costato le gambe. Sul web è stata organizzata una colletta per comprare le protesi e lo sportivo ci ha tenuto a ringraziare quanti hanno espresso solidarietà. «Grazie per la vicinanza che avete nei miei confronti, per l'amore che sto ricevendo,che è sicuramente più del dolore che ho provato quando il 13 maggio ho guardato verso il basso, scoprendo cosa mi era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati