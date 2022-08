Putin, Chubais e lo strano malore in Sardegna: per l'ex fedelissimo dello Zar si teme l'avvelenamento

Giallo in Sardegna. Anatoly Chubais, un tempo uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, è ricoverato in una «clinica europea» dopo aver avuto un malore. Chubais era in vacanza in un resort in Costa Smeralda quando all’improvviso sono comparsi i sintomi. «Non sento più mani e piedi, non riesco a muovermi», ha detto alla moglie Avdotia Smirnova prima di correre in ospedale. Secondo le prime informazioni circolate tra i servizi di sicurezza a Chubais è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré. Ma c’è il sospetto che possa trattarsi di un avvelenamento. Anche perché l’economista è entrato in rotta con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. E per questo è in fuga da Mosca. I precedenti ci sono: Litvinenko, Navalny, Yushchenko. E c’è anche lo strano malore che ha colpito l’oligarca Roman Abramovich durante il negoziato di Istanbul.

Chubais è scappato in Italia a marzo dopo aver preso pubblicamente posizione contro l’attacco all’Ucraina. 66 anni, è il funzionario di più alto livello che ha abbandonato la Russia in questi mesi. È stato uno dei principali fautori delle privatizzazioni in Russia negli Anni Novanta. Ha ricoperto la carica di vicepremier durante il governo di Boris Eltsin e ha dato a Putin il suo primo incarico al Cremlino. Lo Zar ricambiò il favore nel 2020 nominandolo inviato speciale per il clima della Russia con l’incarico di «raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile». Repubblica ricorda oggi che Chubais è passato da Turchia ed Israele per espatriare. In Toscana controlla alcune proprietà e viveva tra quella regione e la Sardegna. Le sue condizioni di salute sono sempre state buone fino a ieri.

«Improvvisamente – ha raccontato l’uomo ai medici stando a Repubblica – ho cominciato ad avere difficoltà a muovere gambe e braccia». Le condizioni sono apparse subito gravi. Visti i sintomi, è stata allertata la Polizia che ha inviato i suoi tecnici specializzati per effettuare analisi. Cominciata la terapia, le condizioni del paziente hanno registrato un miglioramento. Attualmente non è in pericolo di vita. La notizia del suo malore è stata data dall’agenzia russa Tass, che ha citato come fonte la presentatrice tv Ksenia Sobchak, che ha detto di avere avuto la notizia dalla moglie di Chubais. Attrice e politica, Sobchak è figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, con il quale Putin mosse i primi passi della sua carriera politica dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

«Ho appena parlato con Avdotya – ha scritto la conduttrice sul suo canale Telegram -. Le condizioni di Chubais sono instabili. Si è sentito male improvvisamente, accusando debolezza alle braccia e alle gambe». La sindrome di Guillain Barré è una malattia rara, che colpisce 1/2 persone su centomila. Danneggia i nervi periferici, ossia quelli che connettono il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) con il resto dell’organismo. È la forma più frequente di neuropatia periferica a evoluzione rapida.