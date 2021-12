Omicidio Ciatti, il ceceno in fuga: corsa per arrestarlo ma nessuno sa dov'è

Non si sa dove si trovi adesso Rassoul Bissoultanov, il ceceno di 31 anni accusato dell'omicidio del giovanissimo Niccolò Ciatti, pestato senza alcun motivo in una discoteca Lloret de Mar nell'agosto del 2017. Ed è improbabile che sia ancora in Italia anche se i carabinieri del Ros, ma non solo, lo stanno cercando, dopo la scarcerazione disposta lo scorso 22 dicembre, per un vizio procedurale, dalla terza Corte d'Assise di Roma. Se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati