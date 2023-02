La cicatrice francese, ultima follia di TikTok: ragazzini si sfregiano il volto per avere più like

L'ultima follia su TikTok si chiama cicatrice francese. Video tutorial in cui, per lo più adolescenti, mostrano come infliggersi dolore e lividi sul volto, che in molti casi si trasformano in segni permanenti, cicatrici per sempre. Perché? Per dimostrare quanto si è duri, quanto si è in grado di resistere al male che ci si fa, solo per uno stupido gioco acchiappa like.

Il fenomeno è già presente in Italia e sta dilagando velocemente nelle scuole, anche tra i minori di 14 anni, alle medie. Si sono verificati casi a Bologna e negli ultimi giorni anche in un istituto di Verona, «Mario Mazza» di Borgo Roma, dove alcuni ragazzini sono entrati in classe con dei vistosi segni rossi proprio sotto l'occhio, scrive L'Arena, insospettendo gli insegnanti che hanno chiesto e scoperto cosa fosse accaduto.

Questa ennesima stupida e pericolosa challenge dei social, diffusa da TikTok, deve il suo nome, all'atto di strizzare con molta forza, lo zigomo, tra indice e medio, fino a procurarsi un segno simile a una cicatrice, detta francese perché sarebbe una sorta di marchio richiesto dal dittatore haitiano François Duvalier ai suoi miliziani, per mostrare cicatrici sul viso di cui essere orgogliosi, perché da uomini coraggiosi.

La dirigente della scuola Mazza di Verona, Marzia Baroni, dopo i primi casi ha subito avvisato le famiglie dei ragazzi, inviando loro una circolare. «Scrivo per mettervi in guardia rispetto ad alcuni pericoli a cui i nostri ragazzi sono esposti. Negli scorsi giorni alcuni docenti hanno notato negli alunni degli strani segni simili a dei lividi proprio in corrispondenza delle guance sotto l'occhio. La coincidenza è sembrata subito molto strana e approfondendo con alcuni studenti abbiamo appreso che è diventato trend un video tutorial in cui un ragazzo mostra come realizzare una cicatrice sul viso».