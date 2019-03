Jesi, al volante a 92 anni: travolge con la Punto un ciclista e una runner

Domenica 31 Marzo 2019, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 22:03

Momenti di paura: avevano approfittato della bella mattinata di sole per fare un giro all’aria aperta. Lui, jesino di 54 anni, in, pedalava di buona lena. Lei, unarespirando a pieni polmoni i benefici di un passo spedito. Il destino di questi due sportivi li ha fatti incontrare questa mattina alle 8,30 lungo via Baldeschi Baleani, alle porte di Jesi, entrambi vittime dello stesso incidente.Un, che viaggiavaproprio in zona Ponte Pio dove l’uomo pedalava e la donna correva, li ha travolti entrambi. Non è chiaro se a causa di un malore o di una manovra errata. Immediato l’allarme al 118 da parte degli altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, le ambulanze della Croce verde di Jesi e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge.I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con diverse contusioni. Più grave la donna, che nella caduta ha riportato la frattura della clavicola e per tutta la mattina è stata sottoposta ad accertamenti sanitari. La polizia locale ha condotto i rilievi di legge e dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, accertando le cause alla base del duplice investimento.