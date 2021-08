Olivia Podmore, morta la ciclista olimpica. Il giallo dell'ultimo post su Instagram: «Difficile accettare l'esclusione»

Una ciclista della Nuova Zelanda di 24 anni che aveva partecipato alle Olimpiadi di Rio del 2016 è morta. Olivia Podmore è deceduta poche ore dopo un post su Instagram in cui spiegava le difficoltà della competizione a livello d'élite. «Lo sport è uno sbocco straordinario per così tante persone, è una lotta, è una lotta ma è così gioiosa – ha scritto nell'ultimo sul social network poi rimosso –. La sensazione quando vinci è diversa dalle altre, ma la sensazione quando perdi, quando non vieni selezionato nemmeno quando ti qualifichi, quando sei infortunato, quando non soddisfi le aspettative della società (come possedere un casa, matrimonio, figli, tutto perché stai cercando di dare tutto al tuo sport) è diversa da qualsiasi altra».

Non selezionata per Tokyo 2020

Olivia Podmore campionessa neozelandese di keirin nel 2017, non era stata selezionata per correre a Tokyo. A Rio, nel 2016, aveva corso nell'evento sprint a squadre femminile a Rio. La morte di Podmore è stata riferita al medico legale, con un portavoce della polizia che ha confermato di aver assistito a una morte improvvisa in una proprietà a Cambridge, in Nuova Zelanda, lunedì sera. Suo fratello, Mitchell Podmore, ha pubblicato un messaggio accorato sui social media dopo che la notizia è stata confermata: «Riposa in pace con la mia splendida sorella e amata figlia di Phil Podmore. Sarai nei nostri cuori per sempre».

Le condoglianze del team di ciclismo neozelandese

Cycling New Zealand ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla morte di Podmore, offrendo le loro più sentite condoglianze agli amici e alla famiglia del ciclista nato a Christchurch. «Olivia era una ciclista molto amata e rispettata nella nostra squadra di Cycling New Zealand», si legge nella dichiarazione. «In questo momento stiamo fornendo supporto al nostro staff e ai ciclisti, alla comunità ciclistica e a coloro che erano vicini a Olivia. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Olivia in questo momento e chiediamo che i media rispettino la privacy della famiglia, degli amici e dei nostri ciclisti di Olivia».