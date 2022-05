Ciclista finisce contro il pubblico durante una gara, investito e ucciso direttore sportivo

Una gara ciclistica per dilettanti è finita in tragedia oggi a Castelfidardo (Ancona) con un morto e un ferito grave. Era in corso il Trofeo Comune di Castelfidardo, quando, nella fase finale, un ciclista è finito contro il pubblico, investendo il direttore tecnico di una delle squadre, Viris Vigevano, un 40enne, Stefano Martolini, che era a bordo strada ed è morto.

APPROFONDIMENTI ANCONA Sbanda in moto, schianto choc: Luca Bergamaschi muore a 18 anni... IL DRAMMA Marito e moglie morti in moto mentre andavano al concerto di Vasco:... UDINE Aereo ultraleggero si schianta e prende fuoco a Udine: un morto e un...

Roma, investe due fratelli di 8 e 16 anni ai Parioli: preso il pirata della strada

Grave il ciclista, 23 anni, friulano, Nicola Venchiarutti, originario di Osoppo. L'investimento sarebbe accaduto in volata, l'ultimo tratto per raggiungere il traguardo, a circa 300 metri dalla linea di arrivo. Il ciclista avrebbe urtato prima contro un avversario. Tecnico e ciclista sono stati soccorsi dal 118 ed è arrivata l'eliambulanza, ma per il tecnico non c'è stato nulla da fare. Il ciclista ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. Sul posto i carabinieri.