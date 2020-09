Ciclone mediterraneo in Calabria, allerta meteo: «Restate in casa»

Le Protezioni civili regionali avevano diffuso, già ieri sera, un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. E oggi è arrivata la conferma, in particolare nel settore ionico. «Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso nei giorni precedenti».



VIDEO Bomba d'acqua sull'Isola di Capo Rizzuto

«I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento».

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA