Ciclone Poppea, tra 10 giorni la "rottura dell'estate": dopo Nerone arrivano nubifragi e grandinate

C'è un momento in cui si decide di mettere i costumi da parte e per qualcuno di tirare fuori (un po' in anticipo) i primi pleid. Si chiama "rottura dell'estate" ed è quel giorno in cui si chiude il capitolo estate con termometro oltre i 30-35 gradi e si torna verso temperature più autunnali. Gli ultimi aggiornamenti intravedono verso il 26-27 del mese l’ipotesi dell’arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti e figlia del ciclone Poppea (moglie di Nerone), ben attivo sul Regno Unito. Per il momento, nessun allarme: per un paio di settimane sarà ancora il caldo torrido a dominare il Paese, aiutando chi va in ferie dopo Ferragosto. L'anticiclone africano non abbandonerà l'Italia e anzi, nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente.

La terza ondata di caldo

Protagonista sarà la terza ondata di caldo, che si farà ancora più intensa nel weekend.

Fino a giovedì 17 il tempo non subirà grandi variazioni: sole su gran parte dell'Italia e soltanto su alcuni settori di Alpi e Appennini si potranno sviluppare dei temporali, specialmente su Trentino Alto Adige e sul Cadore.

La svolta da venerdì 18

Da venerdì 18 l’anticiclone africano Nerone pomperà ulteriore aria calda dall’Africa facendo iniziare un’escalation termica. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni, i temporali sulle Alpi quasi scompariranno e le temperature subiranno una forte impennata a partire dalle regioni centrali.

Le temperature

Entro il weekend i valori massimi al centro-nord toccheranno picchi di 37-39°C come a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo. Valori superiori sono attesi invece sulle zone interne della Sardegna. E con l’inizio della prossima settimana le colonnine di mercurio potrebbero aumentare ancora raggiungendo addirittura i 40°C in Toscana e in Pianura Padana. Farà caldo anche al Sud, ma un pochino di meno.

Zero termico a 5000 metri

Un’altra importante caratteristica di questa nuova ondata di calore sara la quota dello zero termico (al di sotto della quale ci sono sempre temperature positive): si trovera poco sopra i 5000 metri.

Il ciclone Poppea: quando arriva

Ma finirà prima o poi questa ennesima fase infuocata? Stando agli ultimi aggiornamenti, la data da segnare col cerchietto rosso sul calendario è quella del 30-31 agosto con l'arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti e figlia del ciclione Poppea (moglie di Nerone), ben attivo sul Regno Unito. Non si può escludere che gli effetti di questa particolare figura meteo possano iniziare a farsi sentire anche sull'Italia dal 27-28 del mese. Il pericolo maggiore riguarderebbe le regioni del Centro-Nord: le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi.