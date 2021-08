Cindy, la camminatrice, arrivata in restera con l'asinella e la cagnolina Foto

Stamane - 16 agosto - sulla Restera è passata Cindy Chopard, 36enne francese, la camminatrice francese che con i suoi compagni di viaggio - la cagnetta Mina e l'asinella Nenette di 16 anni - ha percorso la via Francigena e ha quindi... sconfinato.

La protagonista di questa avventura lo scorso 10 settembre, ha deciso di lasciare il suo impiego come orologiaia per mettersi in cammino con due fidati animali per raggiungere Piazza San Pietro.

Una volta intrapresa la via del ritorno, la donna è arrivata in Veneto e ha fatto sosta nel "Paese del Saluto" Montegaldella per arrivare poi nella Marca e nel Veneziano.

Cindy, originaria di Pontarlier abita in Svizzera, in un paese vicinissimo alla Francia e lavora nel settore dell’orologeria. Il 10 settembre 2020 è partita con Nénette, un’asinella di 16 anni e Mina, una cagnolina di 10 mesi. Ogni giorno organizza un piccolo trasloco, carica l’asinella di tutto ciò che si è portata per affrontare il cammino, dalla gabbietta per la cagnolina, alla tenda per passare le notti e si mette in moto con un telefono cellulare che le indica la strada.

Di lei aveva parlato e scritto sui social anche il governatore Luca Zaia.