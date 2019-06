Roma, nuova aggressione al cinema America: vittima l'ex ragazza del presidente

aggressione la scorsa notte nei pressi del Cinema America, l'associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il cinema in piazza. Vittima l'attrice Federica Zacchia, ex ragazza 29enne del presidente dell'Associazione 'Piccolo America', Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull'altra aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America.



L'aggressione è avvenuta la scorsa notte in via Manara: la ragazza è stata affrontata da due persone che l'hanno spintonata facendola cadere a terra. Tre i giorni di prognosi per una escoriazione al volto. Sul posto è intervenuta la polizia. La Digos della Questura di Roma, che ha identificato e denunciato gli autori dell'aggressione del 16 giugno, indaga per individuare gli altri responsabili e anche per stanare coloro che, nella scorsa nottata, hanno aggredito l'ex fidanzata di Carocci. Nuovala scorsa notte nei pressi del, l'associazione che negli ultimi anni aha riportato il cinema in piazza. Vittima l'attrice, ex ragazza 29enne del presidente dell'Associazione 'Piccolo America',. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull'altra aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America.



La Questura di Roma «ha attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l'area interessata dagli eventi dell'associazione 'Piccolo America', tese ad assicurare -si legge in una nota- che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità».

Mercoledì 19 Giugno 2019, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 13:13

