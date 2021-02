Ragazzino di 11 anni aggredito da un cinghiale mentre fa un giro in bici

Stava facendo una passeggiata in bicicletta con tutta la famiglia quando è stato azzannato da un cinghiale sbucato fuori all’improvviso dalla boscaglia. Vittima del ferimento un ragazzino di undici anni residente a Marino (Roma). Il drammatico episodio è avvenuto sul lago di Albano a Castel Gandolfo poco distante dalla Capitale, in via Spiaggia del Lago.

L’impatto con l’animale che, secondo il racconto dell’adolescente confermato anche dai genitori e dalla sorella, era molto possente lo ha fatto cadere dalla bicicletta. I soccorsi degli agenti della polizia locale del comandante Mauro Masnaghetti hanno evitato che all’undicenne accadesse il peggio. In attesa dell’ambulanza e del trasporto in ospedale infatti, gli agenti gli hanno prestato le prime cure.

