Giovedì 15 Febbraio 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 09:17

L'ultima aggressione a Piacenza: un bimbo, di 11 anni, ha preso a pugni la maestra. A Foggia il papà di un alunno si invece è scusato per aver picchiato il vicepreside: «Un gesto di impulso», lo ha definito. Ma sono sempre di più i genitori che litigano con gli insegnanti per voti e giudizi sgraditi: quasi uno su dieci, segnala un'indagine realizzata da Skuola.net. Il segno di una «incivile deriva dei rapporti tra le scuole e le famiglie»: è l'allarme lanciato dall'Anp, l'associazione nazionale presidi. Sono già cinque gli episodi di violenza registrati tra i banchi tra fine gennaio e metà febbraio, in quindici giorni. «Siamo in trincea», dicono i docenti preoccupati.Ad Avola, il record negativo. Un diciassettenne appena sospeso ha scaraventato una sedia contro la finestra. Suo padre è piombato nella stanza del dirigente scolastico ed è stato denunciato. Come la coppia dello stesso comune siciliano che dieci giorni prima se l'è presa con un altro insegnante «colpevole» di aver rimproverato il proprio figlio.A Santa Maria a Vico, nel Casertano, il gesto più doloroso: la professoressa di italiano Franca di Blasio è stata accoltellata al volto da uno studente che avrebbe voluto interrogare. «Non punitelo, ho fallito io», il suo appello in ospedale. «La quotidiana abnegazione di tutti i lavoratori della scuola non è sufficiente, da sola, ad arginare fenomeni sociali di tale complessità», afferma Antonello Giannelli, presidente di Anp. «La violenza è vista come modalità ordinaria nelle relazioni personali ed è spettacolarizzata nei telefilm e nei talk show. I fatti più gravi tra i banchi sono singoli casi, ma anche punte di un iceberg». Difatti, Annunziata Campolattano, dirigente scolastico dell'istituto Nitti di Napoli, 90 docenti per 850 iscritti, riferisce quanto accaduto ieri: «Ho convocato i genitori di tutti i 25 alunni per i comportamenti scorretti e il linguaggio volgare in classe, nonostante gli ammonimenti dell'insegnante. È fondamentale stabilire regole chiare e farle rispettare». Tuttavia, avverte la preside, «ci sono situazioni sempre più difficili da gestire, soprattutto quando la famiglia è in crisi, poco partecipe oppure vede la scuola come un'appendice della pubblica amministrazione». In quest'ultimo caso «i genitori si ergono ad avvocati difensori dei figli e il tribunale familiare emette sentenze di condanna, nonostante la scuola non sia mai stata così valida».