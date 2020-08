Circeo, salvati due escursionisti lombardi in difficoltà e con un principio di disidratazione sul promontorio

Nuovo soccorso sul promontorio del Circeo oggi pomeriggio. Erano circa le 16 quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto per soccorrere due escursionisti in difficoltà e con un principio di disidratazione. Subito la Sala Operativa ha preso contatti con i due escursionisti chiedendo quali fossero le loro condizioni di salute e la posizione su Whatsapp. Successivamente sul posto, la squadra dei vigili del fuoco di Terracina si è attivata insieme ai carabinieri forestali per salire sul sentiero percorso dai due ragazzi lombardi.

Nel frattempo è stato attivato l'elicottero Drago 57 del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Ciampino.

Dopo pochi minuti il velivolo era sul promontorio del Circeo e con il verricello ha trasportato i due ragazzi a valle dove sono stati visitati, a scopo precauzionale, dal personale del 118.