Ciro Grillo a processo con i tre amici: «Violenza sessuale di gruppo». Rischiano fino a 12 anni

Ciro Grillo e i suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. Lo ha deciso la gup Caterina Interlandi dopo un'ora di Camera di consiglio. È stata così accolta la richiesta del Procuratore Gregorio Capasso. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 16 marzo. I quattro ragazzi rischiano fino a 12 anni di carcere.

«L'impianto accusatorio ha retto. È stata accolta la nostra richiesta, ora si farà un processo e si vedrà», ha sottolineato il Procuratore di Tempio Pausania dopo la decisione. I quattro giovani sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea italo-norvegese, dalla cui denuncia era scaturita l'indagine. I fatti risalirebbero al luglio di due anni fa in Costa Smeralda. Il rinvio a giudizio era stato sollecitato dal procuratore Gregorio Capasso. Il collegio difensivo aveva invece sollecitato il non luogo a procedere e chiesto che si proceda con rito ordinario.

Bongiorno: «Stufa di leggere pezzettini di atti isolati, gup ha dato risposta »

«Ho letto di tutto in questo processo, poi sono veramente stufa di leggere piccoli pezzettini di atti isolati che vengono interpretati male, oggi il giudice ha dato una risposta a questa frammentazione del materiale probatorio, materiale consistente». Così l'avvocata Giulia Bongiorno dopo il rinvio a giudizio di Ciro Grillo e dei suoi tre amici per violenza sessuale aggravata. «Oggi è il giorno dopo il 25 novembre e credo che anche questa giornata è importante, sappiamo tutti cosa vuol dire il 25 novembre - dice -. Quando sono arrivata pioveva fortissimo e ho visto all'improvviso un arcobaleno, e mi ha fatto pensare che anche le cose più difficili poi possono in qualche modo fare tornare il bello».

« Accanimento contro la mia assistita finita sul banco degli imputati »

«La mia assistita è finita sul banco degli imputati». È la denuncia di Giulia Bongiorno che difende la giovane italo norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici. «Il giudice ha ponderato, ha approfondito e ha scelto - dice - Se mi chiedete se sono felice la mia risposta è no, perché la mia assistita sta soffrendo tuttora, se mi chiedete invece se sono soddisfatta la mia riposta è si perché veramente, come mai prima di ora, ho assistito a una volontà di sgretolare atti che hanno un significato. C'è stato un accanimento contro la mia assistita che è stata messa sul banco degli imputati e non mi riferisco ai difensori ma a quello che ho letto, sono sati distorti gli atti».