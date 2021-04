Ciro Grillo, uno degli amici in tv: «La vodka? L'ha bevuta lei per sfida. Ecco cos'è successo quella notte»

Uno dei tre amici di Ciro Grillo, figlio di Beppe, tra gli indagati per violenza sessuale per la nota vicenda del presunto stupro ad una ragazza italo-svedese di 19 anni nell'estate 2019 in Sardegna, è stato intervistato dalla trasmissione Non è l'Arena, di Massimo Giletti, andata in onda ieri sera su La7. E nell'intervista afferma di non aver apprezzato il video di Beppe Grillo, ma dice anche che le cose quella notte non sono andate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati