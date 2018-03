Coniugi uccisi in giardino, gli inquirenti puntano sull'ambito familiare

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche stanno operando da questa mattina nell'abitazione della coppia di coniugi uccisi due giorni fa a Cison di Valmarino. Gli esperti hanno analizzato prima il giardino in cui i due, Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, erano stati trovati già privi di vita dalla figlia, per poi procedere alla ricerca di elementi utili all'indagine nelle stanze della villetta. L'autopsia sui corpi sarà condotta lunedì dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Non ci sono ancora persone indagate e le ipotesi continuano ad essere indirizzate in più direzioni.

Starebbe tuttavia perdendo consistenza, per una serie di circostanze difficilmente compatibili, il sospetto che alla base del crimine vi possano essere motivi legati a tentativi di furto o di rapina. Mentre acquista maggior peso l'ipotesi che la famiglia - o almeno uno dei membri - potesse conoscere l'aggressore e che quest'ultimo possa avere un movente economico.



L'omicidio, secondo gli investigatori, sembrerebbe sempre di più legato a rapporti fra persone appartenenti a vario titolo alla cerchia delle conoscenze più strette della coppia.



I particolari sul Gazzettino del 4 marzo

Sabato 3 Marzo 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 17:08

