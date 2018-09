Sabato 29 Settembre 2018, 23:18 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 23:28

CITTA' DI CASTELLO - Improvviso crollo, sabato poco dopo le 21.30, di una porzione di copertura esterna, una sosrta di intonaco, del Duomo di Città di Castello. Sul posto sono intervenuti i vigili dle fuoco del locale Distaccamento con on l'assistenza di un mezzo "aereo" (autoscala) provieniente dalla centrale di Perugia. La porzione di muro interesata dal crollo sembrerebbe sia collocata tra due finestre. Nessuna persona coinvolta nel crollo. Si è trattato del distacco di una porzione di copertura esterna del Duomo composta da pietre arenarie di circa 6 metri X 3,5 metri. Intervenuti anche i tecnici comunali che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Si tratta di una porzione di intonaco che si è staccata dal lato esterno della cattedrale che si affaccia su via del Modello, via delle Legne e via dell'Ospizio. La caduta delle pietre mattoni e calcinacci ha provocato un boato sentito in tutto il centro storico