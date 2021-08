Città di Castello, donati gli organi di Diego Cavalli

CITTA' DI CASTELLO - La macchina della solidarietà si è messa in moto mercoledì pomeriggio, all'accertamento della morte cerebrale di Diego Cavalli, il 40enne caduto da un terrazzo a Ferragosto mentre giocava con i parenti, facendo loro un gavettone. Il dolore straziante per la famiglia, per le comunità di Città di Castello, Umbertide, Pieve Santo Stefano, dove l'uomo in qualche modo ha lasciato traccia, dà la forza per una scelta di vita....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati