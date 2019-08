Domenica 18 Agosto 2019, 03:35 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 10:05

Una donna di 65 anni è stata trovata morta ieri mattina all’interno della sua abitazione a Civitanova Marche. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco allertati dal figlio della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei e che aveva iniziato a preoccuparsi. I pompieri hanno così raggiunto l’appartamento che si trova in via Castelfidardo, dove viveva la 65enne e una volta entrati, anche con l’ausilio di una scala, hanno trovato la donna riversa a terra, priva di vita. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per gli operatori dell’emergenza non c’è stato altro da fare che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri per verificare le cause del decesso che tuttavia sono sicuramente naturali, forse un arresto cardiaco.