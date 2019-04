Giovedì 11 Aprile 2019, 04:15 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 13:51

Scopre sul telefono cellulare della moglie i messaggi scambiati con l’amante di lei. La mattina dopo non si presenta al lavoro e la donna, preoccupata che il marito potesse essere andato dall’amante, chiama i carabinieri. A far impensierire la donna anche il fatto che suo marito tiene in casa una pistola. Temeva il peggio e ha pensato bene di rivolgersi ai carabinieri.In realtà l'uomo non aveva nessuna intenzione di vendicarsi, ma non si era presentato al lavoro soltanto perché ancora provato e scosso per quanto accaduto la sera prima. Questo è ciò che ha riferito ai militari dell’Arma. Vista la situazione, comunque, in via del tutto precauzionale, i carabinieri hanno deciso di sequestrare l’arma che l’uomo teneva in casa.