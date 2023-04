Tragedia in mare ieri sera. Un giovane è salito sul ponte della Costa Toscana, salpata da pochi minuti dal porto di Civitavecchia e in navigazione verso Genova, si è spogliato e ha lasciato cellulare e documenti, poi si è gettato in mare. Si è tolto la vita così ieri sera, intorno alla 20, un crocerista tedesco di 18 anni.

L’ALLARME

Un gesto estremo, fatto sotto gli occhi di altri passeggeri affacciati ai ponti inferiori per ammirare il mare, che si sono visti il corpo del giovane cadere in acqua all’improvviso e hanno subito dato l’allarme.

In pochi istanti dal personale di bordo sono state calate le scialuppe di salvataggio e in breve, grazie ai documenti che il ragazzo aveva lasciato, sono stati rintracciati i familiari del ragazzo. Proprio la mamma e la sorella che viaggiavano con lui hanno confermato che il giovane soffriva di depressione ed aveva già tentato altre volte in passato il suicidio. Forse quel viaggio nel Mediterraneo doveva essere proprio un modo per distrarre il giovane.

SOCCORSI INUTILI

In pochi minuti la Costa Toscana è stata raggiunta da Civitavecchia da una motovedetta della Guardia costiera, la 831 e dalla motobarca Vfr12 dei vigili del fuoco, oltre che da una unità della Guardia di Finanza ed un elicottero. A causa del buio e del mare mosso, con onde che arrivavano fino a 2 metri, i soccorritori hanno impiegato oltre due ore per scandagliare lo specchio d’acqua nei dintorni della nave, prima di riuscire a trovare il corpo. Il cadavere del ragazzo è stato recuperato dopo le 22 dalla motovedetta della Guardia Costiera che lo ha portato nel porto di Civitavecchia. Ad attenderlo il magistrato che ne ha disposto il trasferimento al Verano di Roma, anche se ci sarebbero pochi dubbi sulla causa del decesso. La madre e la sorella hanno ripreso la navigazione verso Genova.