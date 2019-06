Civitavecchia, uccide la madre a coltellate e chiama la polizia: «Venite, l'ho ammazzata»

Ancora una tragedia in famiglia. Un giovane uomo ha preso un coltello e ha ucciso la madre. E' accaduto a Civitavecchia. L'omicidio è avvenuto nella serata di ieri. Il figlio 30enne, con problemi psichiatrici, al culmine di una lite in casa ha ucciso la madre 55enne con numerose coltellate. Poi ha chiamato la polizia. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Civitavecchia.A quanto ricostruito subito dopo aver accoltellato la madre si è cambiato i vestiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, attendendo l'arrivo della polizia.