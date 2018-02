Lunedì 12 Febbraio 2018, 22:18 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 22:55

Claudio Baglioni dona 700mila euro ai terremotati di Norcia, ma è una fake news. O meglio una notizia vera, ma di qualche mese fa: non è il compenso di Sanremo che il cantante conduttore ha devoluto in beneficenza ma quello del concerto al Vaticano dello scorso dicembre. Complice il successo del Festival, terminato qualche giorno fa, sono molti i siti che hanno "riciclato" la notizia, che è rimbalzata su Internet come se il bel gesto di Claudio Baglioni fosse avvenuto in questi giorni. Invece Baglioni, di origine umbra, ha visitato Norcia già qualche mese fa e devoluto i 700mila euro per ricostruire il Centro Parrocchiale Madonna delle Grazie.