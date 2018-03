Perde il lavoro e la casa, Claudio costretto a vivere in tenda: «Ci hanno licenziato per assumere degli stranieri»

Venerdì 2 Marzo 2018, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non riesce più a far fronte alla spese dopo ile si ritrova costretto a. La storia è di Claudio, un 55enne romano, che dopo avere la casa è andato a vivere in unaa 300 metri dal Duomo, a Milano.LEGGI ANCHE -----> Gelo in casa: trovato morto. Per riscaldarsi solo la vecchia stufa a legna A raccontare quello che è successo a Claudio è: «Preparo la tenda per le 20 e posso dormire per le 21 perché chiude il negozio e così posso riposare fino alle 6.30 di mattina», spiega alle telecamere. L'uomo lavorava come gommista: «Eravamo 3 italiani ma l’azienda ci ha licenziato uno per uno e ha preso degli stranieri. Noi prendevamo 14 euro all’ora, loro invece ne prendono 6».Oggi Claudio fa lavoretti saltuari, vive grazie all'elemosina di alcune suore, ma non riesce a guadagnare più di 50 euro al mese: «Non va bene come vita, ti chiudi dentro questa tenda e aspetti che arrivi la mattina, è tutto qua», conclude rassegnando mostrando tutto ciò che gli è rimasto.