Claudio D'Alessio, il figlio di Gigi condannato a 3 mesi per lesioni alla colf: «Mi colpiscono per il mio cognome»

Claudio D'Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi D'Alessio, è stato condannato a 3 mesi e 15 giorni per lesioni personali e violenza privata. Per questi reati il giudice monocratico di Roma l'ha condannato con pena sospesa. Il giovane è accusato di avere aggredito e cacciato di casa la colf il 5 luglio del 2014. La donna, in servizio nell'appartamento di D'Alessio ai Parioli, aveva protestato per le urla durante una lite tra il giovane e la fidanzata Nicole Minetti, da qui la reazione violento di D'Alessio jr. Il pm per lui aveva sollecitato una condanna a 9 mesi. I difensori dell'imputato hanno annunciato ricorso in appello contro la sentenza.

La difesa

«Ci tengo a precisare una cosa - ha scritto D'Alessio in un post su Instagram - ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni… diagnosticato a distanza di 48 h dai presunti fatti più di 7 anni fa. Avrei gradito che la cosa finisse oggi ed evitare il solito circo mediatico e banali commenti, purtroppo non è stato così, mi toccherà aspettare ancora alcuni mesi. So bene di essere ripetitivo, ma dato l’interesse altrui , sono costretto a sottolinearlo ancora una volta, a “Mario Rossi” tutto questo non sarebbe mai accaduto , a claudio D’Alessio si…un processo al Nome e non a fatti neanche lontanamente accaduti o citati negli articoli. Vorrei parlare di lavoro di affetti di cose vere , concrete non star qui a sbuffare e annoiare gli altri su una vicenda mai accaduta, basata solo su un unico elemento, il Dio denaro che non pone mai limiti alla povertà d’animo di certa gente.

Cosa è successo

I fatti al vaglio del giudice risalgono al 2014 e sono accaduti tra le mura dell’appartamento di Claudio D’Alessio in via Michele Mercati. È il 5 luglio 2014, piena notte. D’Alessio junior, imprenditore nel ramo del wellness e dello sport, e l’allora compagna Nicole Minetti, personaggio tv ed ex consigliera regionale lombarda nel partito di Silvio Berlusconi, hanno una discussione con toni accesi, urlano. Svegliano la colf Halyna, quarantenne ucraina, che dorme in soffitta. Halyna scende e chiede ai due di abbassare i toni, perché con le loro voci alte non riesce a chiudere occhio. Ma a quel reclamo della domestica l’atmosfera in casa di D’Alessio si fa ancora più calda tanto che, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Mario Dovinola, il figlio del cantante avrebbe sbattuto la donna fuori di casa in pigiama e ciabatte. «Ha provato a lanciarmi una sedia», aveva detto al momento della denuncia, avvenuta il 9 luglio dello stesso anno, la colf Halyna. «Poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa. Solo perché gli avevo chiesto l’ultimo stipendio. Non mi pagava e maltrattava».