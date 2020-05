Morto Claudio Ferretti, voce storica di «Tutto il calcio minuto per minuto» e conduttore del Tg3

nsieme ad Ameri, Ciotti e Provenzali, è stato tra le voci storiche di

. Il padre, Mario Ferretti, raccontò la più grande impresa di Fausto Coppi nel 1949, coniando per lui sulla Cuneo-Pinerolo al Giro d’Italia la frase:

n uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi

.

Una voce. Una straordinaria voce. Una voce da #Tuttoilcalcio, una voce del ciclismo, dell'atletica leggera. Un compagno delle nostre domeniche con il quale ho avuto l'onore di lavorare. Claudio Ferretti ci ha lasciato. Qui è in una splendida foto con Ciotti, Giobbe e Ameri. pic.twitter.com/TImJ1RrzMV — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 21, 2020

È morto, giornalista di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e conduttore del Tg3. Claudio Ferretti aveva 77 anni e divenne famoso nel programma Rai 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Poi, dalla radio passò alla televisione, con la conduzione nel 1988 del Tg3 e poi di trasmissioni sportive come È quasi goal, Anni Azzurri e Il processo alla tappa.'Tutto il calcio minuto per minuto'«U