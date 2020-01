Clochard morto di freddo su una panchina: l'inverno fa un'altra vittima. «È il terzo in un mese»

Il freddo fa una vittima in Piemonte, la terza di quest'anno: un uomo, un clochard sulla cinquantina, è stato trovato morto a Novara su una panchina di via Asiago che aveva trasformato nel suo giaciglio. Ucciso dal freddo, secondo i primi riscontri del 118, allertato da un passante questa mattina alle 7, e che è intervenuto per cercare di soccorrerlo: ma non c'era più nulla da fare.

Quello di Novara è il terzo clochard morto di freddo in Piemonte durante questo inverno. La prima vittima a Tortona, nei pressi della stazione, all'inizio di dicembre. Alla vigilia dell'Epifania, un altro senzatetto è stato trovato morto alla periferia sud-ovest di Torino. Poco prima di Natale ad Asti, invece, un altro clochard è morto non per il freddo ma carbonizzato nel tentativo di scaldarsi in un edificio abbandonato.

Ultimo aggiornamento: 10:27

