Cocaina, triplicati i ricoveri: ecco la mappa di chi sniffa in Italia

C'è il camionista che prima di mettersi in viaggio compra la palletta da tredici euro e il professionista che acquista la dose dal suo spacciatore personale per cento euro. C'è chi sniffa solo a capodanno dopo aver aperto lo champagne e chi senza la bustina non comincia la giornata. I cocainomani sono uno, nessuno e centomila. Perché la neve è la droga trasversale per eccellenza, una sorta di jolly del tossicodipendente. Un jolly che può...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati