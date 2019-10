Cocaina rosa per la Fashion Week sequestrata a Milano: una dose 400 euro

Martedì 8 Ottobre 2019, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 14:48

Due uomini, di 33 e 36 anni, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di droga a Milano. Gli agenti del commissariato Centro, attraverso un'attività di indagine, sono risaliti a un appartamento in via Pacini dove abitavano i due arrestati trovando 8 grammi di cocaina, 18 grammi di 2CB (detto anche Nexus o cocaina rosa, una feniletilamina, ndR), 314 pasticche di ecstasy per un peso di 88 grammi, 35 grammi di ketamina, 40 grammi di hashish, 227 grammi di marijuana oltre a due bilancini, materiale da taglio e da confezionamento e circa tremila euro.La cocaina rosa non si trova facilmente sul mercato milanese e viene sintetizzato soprattutto nei laboratori dei Paesi sudamericani, produce sugli assuntori effetti molto più potenti rispetto alla coca bianca. È una droga soltanto chimica, a differenza della cocaina comune. Una sola dose da 0,15 grammi può costare fino a 400 euro. Il materiale per il confezionamento, buste e sacchi, erano in quantità superiore rispetto al quantitativo di droga. Secondo quanto detto da uno dei due arrestati, di nazionalità brasiliana, ciò sarebbe dovuto all'esigenza di rifornire «i numerosi clienti durante la settimana della moda».L'indagine del commissariato milanese è cominciata dopo una serie di risse scatenate proprio dall'uso della cocaina rosa tra i locali della movida milanese, da corso Como alle Colonne di San Lorenzo. Indagando sugli assuntori, gli agenti sono riusciti a individuare la casa di via Pacini, trasformata in un vero e proprio emporio della droga dai due giovani finiti in manette: dalla ketamina (un anestetico per cavalli) alla cocaina, era possibile acquistare davvero di tutto. Nell'appartamento trovata anche una pistola scacciacani con 47 cartucce. È uno dei primi sequestri di cocaina rosa in città: è una sostanza stupefacente che costa troppo, al momento, per diventare di largo consumo.