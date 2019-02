Cogne, il nuovo vicino di Annamaria Franzoni: le affiderei i miei figli

Antonio Bignami, il vicino di casa di Annamaria Franzoni , non ha dubbi:

«Io posso dire che quando i nostri bambini erano piccoli lei faceva da babysitter». Glieli affiderebbe anche oggi? «Certo», risponde. L'uomo vive di fronte alla casa dove da poco tempo si è trasferita la Franzoni, a Monteacuto Vallese, sull'Appennino bolognese. «Per me sono una famiglia di persone assolutamente equilibrate, brave. È chiaro che anche nelle persone più equilibrate un colpo di follia può succedere». Ma per lei è innocente? «Non lo so, non lo posso sapere».

Venerdì 8 Febbraio 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 13:31

«Le affiderei i miei figli», dice dopo il ritorno alla libertà della donna condannata per l'uccisione di suo figlio.