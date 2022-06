Cologno Monzese, accoltella la moglie e si barrica in casa minacciando il suicidio

Un uomo ha ferito la moglie con un coltello e poi si è barricato in casa minacciando il suicidio. Mattinata di tensione a Cologno Monzese (Milano) dove i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri stanno presidiando un'abitazione al civico 81 di via Milano. L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando le forze dell'ordine hanno soccorso una donna che è riuscita a scappare dal balcone .

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone, è stata soccorsa con un'autoscala e portata in salvo per essere curata dal personale del 118. Gli stessi vigili del fuoco hanno chiuso precauzionalmente il gas in tutto l'edificio.

