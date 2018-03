Cologno Monzese, esplosione e vasto incendio in una cartiera: evacuate le palazzine limitrofe

Un vasto incendio sta interessando, nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Dalle prime informazioni l'incendio nei capannoni, che si trovano in via Fermi a Cologno Monzese, sarebbe circoscritto e non dovrebbero essere coinvolte persone. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.

A scopo precauzionale due palazzine abitate da una dozzina di nuclei famigliari, stamani, sono state evacuate temporaneamente. Ma secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco l'incendio è stato circoscritto e non si teme che possa coinvolgere i due stabili, adiacenti all'area industriale. Sul posto sono intervenuti anche il 118, a scopo preventivo, e il Nucleo Nbcr del Comando provinciale dei Vdf di Milano, per una prima analisi dei fumi e per scongiurare problemi di tossicità.



Il problema, al momento, riguarda la presenza o meno di amianto nella copertura di un capannone che è crollato stamani durante le prime fasi del rogo. «Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto - ha detto un dirigente dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano - al momento c'è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell'incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica». Sul posto si trovano ancora molti mezzi dei Vigili del Fuoco e le operazioni di spegnimento dell'incendio, proseguiranno certamente per tutta la giornata.

Domenica 11 Marzo 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 12:19

