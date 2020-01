Trentenne muore colpito da una fucilata: era a caccia con un gruppo di amici

Grave incidente di caccia oggi nelle campagne di Sant'Andrea Frius nel sud Sardegna, un trentenne ha perso la vita. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno avviato gli accertamenti. Da quanto si apprende il 30enne era impegnato in una battuta di caccia insieme ad alcuni amici quando è stato raggiunto da una fucilata, iniziando a perdere molto sangue. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei carabinieri e dell'elicottero del 118. Purtroppo per il 30enne non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto a causa dell'emorragia Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA