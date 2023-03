Colpito alla testa da una pressa: Giacomo muore a 53 anni

Ennesimo incidente sul lavoro che è costato la vita a un operaio. Giacomo Marcimino, 53 anni, è morto tragicamente a Messina mentre lavorava all'interno di un'area privata. La vittima lascia la compagna e una figlia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio mentre stava lavorando sarebbe stato colpito alla testa da un grosso oggetto pesante. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Probabilmente il Giacomo è stato centrato da una pressa mentre il macchinario stava per essere caricato su di un camion che era fermo nel piazzale di un cantiere privato, dove l’operaio era al lavoro.

A Lanciare l’allarme i colleghi presenti nel momento dell'incidente che hanno assistito impotenti alla terribile scena. L’uomo è stato quindi soccorso e accompagnato immediatamente in ospedale, ma la corsa disperata al pronto soccorso del Policlinico di Messina purtroppo non è servita a nulla. Una volta arrivato, purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti successivamente anche gli agenti di polizia che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità dell’accaduto. Del fatto è stato informato anche il magistrato di turno che deve valutare se disporre l’eventuale autopsia sul cadavere. La salma del 53enne è già stata trasferita all’obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La notizia della morte ha portato tanti amici e conoscenti a un ultimo saluto sui social network. «Non ho parole. Non si può morire così», scrive Gianluca ricordando l'amico tragicamente scomparso mentre era al lavoro.