Coltellate al compagno durante una lite: donna arrestata ad Aprilia

Accoltella il compagno durante una lite: ad Aprilia i carabinieri hanno arrestato una donna per tentato omicidio. I fatti sono avvenuti dopo mezzanotte in un’abitazione del centro. E’ scoppiata una lite familiare e la donna ha afferrato un coltello da cucina colpendo più volte il compagno ferendolo al torace, alle mani e provocandogli la frattura del naso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: l’uomo in pericolo di vita è stato trasferito in un ospedale della capitale. L’arma è stata recuperata e sequestrata dai militari. La donna è stata trasferita in carcere a Rebibbia.