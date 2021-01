«Basta lockdown, vogliamo vedere gli amici»: due 14enni di Como scappano di casa, trovate 24 ore dopo

Una storia a lieto fine, “figlia” di questo periodo storico. Due ragazze comasche di 14 anni, amiche e compagne di scuola sono scappate da casa perché esasperate per il lockdown. La loro fuga, iniziata martedì, è durata poco più di 24 ore, quando i carabinieri le hanno rintracciate e riportate dai genitori. Lo riporta “La Provincia di Como”. La fuga è stata scoperta dai due papà in modo diverso. Il primo, tornando a casa martedì a mezzogiorno ha trovato sul computer della figlia un messaggio: «Mi sono stancata di non poter vedere i miei amici, me ne vado»; il secondo genitore è stato avvisato direttamente con un messaggio via Messenger: «Voglio vivere, abbi fiducia in me».

APPROFONDIMENTI MILANO Milano, festa illegale nel club della movida, multati 30 giovani:... MONZA Covid a Monza, la nonna dorme e 17 minorenni festeggiano un... ITALIA Risse tra adolescenti, i sociologi: «L'isolamento è...

Roma, maxi-assembramenti all'Eur: 3.000 ragazzi radunati, all'arrivo dei carabinieri la grande fuga

I genitori hanno prima contattato amici e compagni di scuola ma nel pomeriggio, quando hanno pensato che le ragazze non sarebbero tornate, si sono rivolte ai carabinieri di Como e di un Comune dell'hinterland, dove vivono. Alla fine le amiche erano nella zona di Villa Guardia (Como), dove poco più tardi i militari le hanno trovate. Hanno raccontato che era loro intenzione andare a Milano e forse in Liguria, ma in realtà sono rimaste tra Como e Cantù. Hanno anche raccontato di avere passato la notte in un parco pubblico, anche se probabilmente hanno dormito da qualche conoscente che non hanno poi voluto coinvolgere.

Controlli anti Covid: ragazzini giocano a calcetto nel parco, multati i genitori

Covid a scuola, l'ufficio regionale del Lazio: «Sui voti in pagella saremo più indulgenti»

Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA