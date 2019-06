Como, botte col bastone e abusi sessuali alla moglie incinta: arrestato il marito

Mercoledì 12 Giugno 2019, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 11:04

. Gli agenti della Squadra Mobile di Como, hanno, italiano di origini marocchine, per, nei confronti della, ventisettenne marocchina, incinta del primo figlio. In occasione dell'ultimo ricovero in ospedale la donna aveva deciso di denunciare il marito.Ha raccontato di aver raggiunto nel dicembre dell'anno scorso in Italia il marito, sposato qualche mese prima in Marocco. Già dopo i primi giorni di matrimonio, l'uomo aveva cominciato a maltrattarla. La donna era stata picchiata ogni giorno, anche con un bastone e costretta a subire atti sessuali. Due gli episodi più gravi: il marito, dopo averla colpita più volte alla testa, le ha fatto perdere i sensi; un'altra volta l'ha colpita al ventre.L'uomo le imponeva il silenzio:. La donna, dopo la denuncia, aveva rinunciato alla protezione in casa di accoglienza, tornando a vivere con il marito. Nel frattempo gli investigatori hanno raccolto altri elementi che hanno portato al suo arresto.