Ferisce la moglie con una spada, lei è gravissima. Lui in carcere: «La amo, sono confuso»

Ha ferito la moglie con un colpo di spada al ventre, la donna è grave. E' accaduto il giorno dell'Epifania, a Como. L'uomo arrestato e in stato confusionale dice di non saper spiegare il gesto. Lei, 50enne, è in prognosi riservata, dopo esser stata operata all'addome.

Roberto Lusenti, 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio, lo hanno trovato vicino alla donna. Nella casa della coppia in centro a Como, in cui vivono anche i genitori di lui, assenti al momento del fatto, la polizia ha sequestrato le cinque spade che l'uomo teneva, tra cui quella usata per colpire la moglie e una katana giapponese, oltre a circa 40 grammi di marijuana. I soccorsi sono stati chiamati dalla donna stessa, che dopo il ricovero in ospedale, il Sant'Anna di Como, è stata operata d'urgenza: la lama non avrebbe danneggiato organi vitali. Anche il marito era stato portato in ospedale a Cantù in stato confusionale, e da lì è stato poi trasferito direttamente in carcere, al Bassone. «Era ancora confuso, ha detto che non ricorda nulla, che ama sua moglie e che sta vivendo giorni di sofferenza», ha detto il suo legale dopo il colloquio in carcere come riportato dalla Provincia di Como. Dai primi accertamenti non risulterebbero violenze né litigi violenti fra i coniugi, nessuno dei quali aveva un lavoro stabile. Dunque per ora il movente sarebbe da cercare solo nello stato di alterazione dell'aggressore, che la mattina del 6 gennaio ha impugnato una delle sue armi - di solito quelle usate per rappresentazioni sceniche e altre cerimonie - è ferito con un fendente all'addome la moglie. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti delle volanti.