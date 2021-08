Como, morto folgorato mentre lavora in una vigna. Ferito anche un 29enne

Como, ancora un incidente mortale sul lavoro: un uomo è rimasto folgorato mentre stava lavorando con ujn generatore in una vigna. Ferito anche un 29enne che era con lui. Un uomo è morto folgorato, dunque, mentre stava lavorando in una vigna, mentre un altro, un 29enne italiano che stava lavorando con lui, è rimasto folgorato in maniera meno grave, alle gambe, e portato in ospedale a Gravedona. Tutto è successo poco dopo le 11 a Domaso, in località Gaggio, nel comasco. L'uomo deceduto avrebbe un'età apparente intorno ai 70 anni.

Il generatore

Da quello che hanno potuto vedere i soccorritori, la vittima e il 29enne stavano lavorando nella vigna con un generatore, ma la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, CNSAS, vigili del fuoco e carabinieri.